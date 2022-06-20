KEGOC провел день эмитента и озвучил итоги деятельности за 2021 год

17 июня состоялась встреча инвесторов на площадке KASE, по итогам которой в некоторых СМИ появились публикации, требующие разъяснения.

Как пояснили в пресс-службе АО «KEGOC», в результате отчуждения государству ТОО «РФЦ по ВИЭ» стоимость его активов в сумме 37 млрд тенге была отражена в консолидированном отчете об изменениях в капитале АО «KEGOC».

Но данная операция не оказала влияния на размер дивидендов, причитающихся акционерам. Основная причина в том, что уставом ТОО «РФЦ по ВИЭ» не предусмотрено распределение чистого дохода, и, как следствие, все акционеры АО «KEGOC» при распределении консолидированного чистого дохода компании получали дивиденды за исключением прибыли ТОО «РФЦ по ВИЭ».

Устав ТОО «РФЦ по ВИЭ» не предусматривает распределение прибыли, так как в соответствии законодательством о поддержке возобновляемых источников энергии и об электроэнергетике предусмотрена модель рынка, в соответствии с которой ТОО «РФЦ по ВИЭ» не закладывает в цены для потребителей маржи, кроме компенсации своих операционных затрат.

Как объяснили в компании, прибыль ТОО «РФЦ по ВИЭ» за 2019-2021 годы была получена вследствие отклонения субъектов оптового рынка от заявленных графиков производства и потребления электроэнергии, что предполагает применение понижающих или повышающих коэффициентов к тарифу, а также отличием фактической структуры возобновляемой электроэнергии (ВЭС, СЭС, ГЭС, БиоЭС) от учтенной при формировании тарифов.

Полученная прибыль в отчетном году возвращается потребителю в последующих периодах посредством снижения тарифа на предоставляемые услуги. Обязанность вернуть потребителям прибыль в последующие периоды не является обязательством, согласно Международным стандартам финансовой отчетности, на основе которых составлена финансовая отчетность в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете. Информация о нераспределении прибыли ТОО «РФЦ по ВИЭ» на постоянной основе отражалась в комментариях руководства к финансовым результатам деятельности, публикуемых в открытых источниках, включая KASE, и доступна в том числе для инвесторов. Пресс-служба АО «KEGOC»

Согласно опубликованным данным, валовый доход ТОО «РФЦ по ВИЭ» за 2021 год составил порядка 176 млрд тенге. Это – красноречивое доказательство положительного развития сферы возобновляемых источников энергии и рынка мощностей в Казахстане.

Достоверность финансовых отчетов компании KEGOC подтверждена мнениями аудиторских компаний. В 2019-2020 годах оценку отчетности проводило ТОО «Эрнст энд Янг», в 2020-2021 – ТОО «RSMQazaqstan». Все отчеты одобрены комитетом по аудиту АО «KEGOC» и советом директоров АО «KEGOC», а также утверждены на годовых общих собраниях акционеров АО «KEGOC».

Как прокомментировал независимый член совета директоров АО «KEGOC» Ульф Вокурка, с учетом мнения специалистов по МСФО, совет директоров АО «KEGOC» на своем заседании от 20 апреля 2022 года предварительно утвердил отдельную и консолидированную финансовую отчетность и порекомендовал ее к утверждению на годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 26 мая 2022 года. На нем акционеры единогласно утвердили финансовую отчетность, как отдельную, так и консолидированную.