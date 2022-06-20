На трассе близ Алаколя в ДТП погибли два человека

19 июня близ села Актубек в Алакольском районе произошло ДТП: погибли два человека. Еще один пострадавший госпитализирован, сообщает Zakon.kz.

За рулем Toyota Avensis находился 26-летний местный житель, который на 15-м км автодороги Бесколь – Жайпак не справился с управлением и допустил опрокидывание автомашины. В ДТП погибли водитель и один из его пассажиров. Пресс-служба ДП Алматинской области

Кроме того, с места происшествия в больницу города Ушарал с различными травмами доставлен 28-летний мужчина.

Расследование ДТП с назначением необходимых экспертиз проводится по ст. 345, ч. 4 УК РК «Нарушение ПДД или эксплуатации ТС лицами, управляющими ТС, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Пресс-служба ДП Алматинской области

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Также ранее сообщалось, что в Жарминском районе Абайской области на трассе Алаколь – Семей перевернулся рейсовый автобус с 13 пассажирами. Водитель транспортного средства госпитализирован.