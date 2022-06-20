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На трассе близ Алаколя в ДТП погибли два человека

ДТП авария близ Алаколя погибшие Фото: Zakon.kz
19 июня близ села Актубек в Алакольском районе произошло ДТП: погибли два человека. Еще один пострадавший госпитализирован, сообщает Zakon.kz.
За рулем Toyota Avensis находился 26-летний местный житель, который на 15-м км автодороги Бесколь – Жайпак не справился с управлением и допустил опрокидывание автомашины. В ДТП погибли водитель и один из его пассажиров.Пресс-служба ДП Алматинской области

Кроме того, с места происшествия в больницу города Ушарал с различными травмами доставлен 28-летний мужчина.

Расследование ДТП с назначением необходимых экспертиз проводится по ст. 345, ч. 4 УК РК «Нарушение ПДД или эксплуатации ТС лицами, управляющими ТС, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».Пресс-служба ДП Алматинской области

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Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Восточном Казахстане

Также ранее сообщалось, что в Жарминском районе Абайской области на трассе Алаколь – Семей перевернулся рейсовый автобус с 13 пассажирами. Водитель транспортного средства госпитализирован.

Анастасия Московчук
Алматинская область
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