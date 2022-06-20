Четверо погибли, один пострадал в результате ДТП в Туркестанской области

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19 июня на отрезке трассы между Шардаринским и Жетысайским районами в Туркестанской области произошло смертельное ДТП: погибли четыре человека, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль марки BMW 525, двигавшийся в направлении города Жетысай, съехал с правой обочины дороги и перевернулся. В результате ДТП погибли четыре человека: водитель и трое его пассажиров. Пресс-служба ДП Туркестанской области Еще одна пассажирка, как уточнили в ведомстве, находится в реанимации. Данный факт зарегистрирован по ч. 4 ст. 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначена экспертиза. Пресс-служба ДП Туркестанской области Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе расследования.