Дождь и гроза — прогноз погоды в Казахстане на 21 июня
В Петропавловске будет облачно, дождь, гроза. Днем град, шквал, порывистый ветер. Температура воздуха днем +23...+25°C, а ночью +15...+17°C.
В Костанае ожидается переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Днем порывистый ветер. Температура днем +23...+25°C , ночью +14...+16°C.
В Кокшетау переменная облачность, утром и днем дождь, гроза, град, шквал. Утром порывистый ветер. Днем +24...+26°C, ночью +15...+17°C.
В Павлодаре переменная облачность, днем дождь, гроза, порывистый ветер. Температура воздуха днем +31...+33°C, ночью +17...+19°C.
В Караганде ожидается переменная облачность, без осадков. Днем порывистый ветер, +30...+32°C, ночью +17...+19°C.
В Жезказгане переменная облачность, без осадков. Днем порывистый ветер, +33...+35°C, ночью +18...+20°C.
В Усть-Каменогорске переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь. Днем при грозе порывистый ветер, +31...+33°C, ночью +15...+17°C.
В Семее переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Днем при грозе порывистый ветер, +34...+36°C, ночью +16...+18°C.
В Уральске переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза, град, шквал. Днем +29...+31°C, ночью +14...+16°C.
В Атырау малооблачно, без осадков. Днем порывистый ветер, +33...+35°C, ночью +20...+2°C.
В Актобе переменная облачность, ночью кратковременный дождь, временами сильный, гроза. Днем +25...+27°C, ночью +16...+18°C.
В Актау ясно, без осадков. Днем +28...+30°C, ночью +19...+21°C.
В Таразе переменная облачность, ночью дождь, гроза, град. Днем +28...+30°C, а ночью +17...+19°C.
В Шымкенте переменная облачность, дождь, гроза, шквал, порывистый ветер. Днем +27...+29°C, ночью +16...+18°C.
В Туркестане переменная облачность, в первой половине ночи дождь, гроза, шквал. Ночью порывистый ветер. Днем +30...+32°C, ночью +19...+21°C.
В Кызылорде переменная облачность, без осадков. Днем +34...+36°C, ночью +17...+19°C.
В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, днем +30...+32°C, ночью +14...+16°C.
В Алматы переменная облачность, днем дождь, гроза. Днем +27...+29°C, ночью +18...+20°C.
В Нур-Султане переменная облачность, временами дождь, гроза. Днем град, шквал, пыльная буря. Утром и днем порывистый ветер. Днем +27...+29°C, ночью +16...+18°C.