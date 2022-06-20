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Дождь и гроза — прогноз погоды в Казахстане на 21 июня

дождь, шквал, гроза Фото: unsplash
Синоптики озвучили прогноз погоды на 21 июня в городах Казахстана. На большей части республики пройдут осадки, передает Zakon.kz.

В Петропавловске будет облачно, дождь, гроза. Днем град, шквал, порывистый ветер. Температура воздуха днем +23...+25°C, а ночью +15...+17°C.

В Костанае ожидается переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Днем порывистый ветер. Температура днем +23...+25°C , ночью +14...+16°C.

В Кокшетау переменная облачность, утром и днем дождь, гроза, град, шквал. Утром порывистый ветер. Днем +24...+26°C, ночью +15...+17°C.

В Павлодаре переменная облачность, днем дождь, гроза, порывистый ветер. Температура воздуха днем +31...+33°C, ночью +17...+19°C.

В Караганде ожидается переменная облачность, без осадков. Днем порывистый ветер, +30...+32°C, ночью +17...+19°C.

В Жезказгане переменная облачность, без осадков. Днем порывистый ветер, +33...+35°C, ночью +18...+20°C.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь. Днем при грозе порывистый ветер, +31...+33°C, ночью +15...+17°C.

В Семее переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Днем при грозе порывистый ветер, +34...+36°C, ночью +16...+18°C.

В Уральске переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза, град, шквал. Днем +29...+31°C, ночью +14...+16°C.

В Атырау малооблачно, без осадков. Днем порывистый ветер, +33...+35°C, ночью +20...+2°C.

В Актобе переменная облачность, ночью кратковременный дождь, временами сильный, гроза. Днем +25...+27°C, ночью +16...+18°C.

В Актау ясно, без осадков. Днем +28...+30°C, ночью +19...+21°C.

В Таразе переменная облачность, ночью дождь, гроза, град. Днем +28...+30°C, а ночью +17...+19°C.

В Шымкенте переменная облачность, дождь, гроза, шквал, порывистый ветер. Днем +27...+29°C, ночью +16...+18°C.

В Туркестане переменная облачность, в первой половине ночи дождь, гроза, шквал. Ночью порывистый ветер. Днем +30...+32°C, ночью +19...+21°C.

В Кызылорде переменная облачность, без осадков. Днем +34...+36°C, ночью +17...+19°C.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, днем +30...+32°C, ночью +14...+16°C.

В Алматы переменная облачность, днем дождь, гроза. Днем +27...+29°C, ночью +18...+20°C.

В Нур-Султане переменная облачность, временами дождь, гроза. Днем град, шквал, пыльная буря. Утром и днем порывистый ветер. Днем +27...+29°C, ночью +16...+18°C.

Ирина Лукичева
Алматы Казахстан Нур-Султан Петропавловск Семей Талдыкорган Усть-Каменогорск Шымкент
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