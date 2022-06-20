На 3,4% больше сдано жилья в Казахстане с начала года

По данным Бюро национальной статистики, за январь – май 2022 года в Казахстане было сдано в эксплуатацию 4740 тыс. квадратных метров жилья, что на 3,4% больше по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года, сообщает Zakon.kz.

Из сданного в эксплуатацию жилья:

2425,2 тыс. кв. м составляют многоквартирные дома;

2279,1 тыс. кв. м – индивидуальные дома.

При этом сдано жилья в эксплуатацию:

95,6% – частными застройщиками;

4,4 % – населением.

Как отметили статистики, увеличение общей площади введенного в эксплуатацию жилья за пять месяцев текущего года наблюдалось в Шымкенте (на 44,5%), Туркестанской (на 17,7%), Алматинской и Кызылординской (на 11%) областях.

При этом снижение общей площади введенного в эксплуатацию жилья отмечено в Мангистауской (на 15,6%), Павлодарской (на 9,3%), Северо-Казахстанской (на 6%) областях и в городе Алматы (на 4,6%).