На 3,4% больше сдано жилья в Казахстане с начала года
Фото: Zakon.kz
По данным Бюро национальной статистики, за январь – май 2022 года в Казахстане было сдано в эксплуатацию 4740 тыс. квадратных метров жилья, что на 3,4% больше по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года, сообщает Zakon.kz.
Из сданного в эксплуатацию жилья:
2425,2 тыс. кв. м составляют многоквартирные дома;
2279,1 тыс. кв. м – индивидуальные дома.
При этом сдано жилья в эксплуатацию:
95,6% – частными застройщиками;
4,4 % – населением.
Как отметили статистики, увеличение общей площади введенного в эксплуатацию жилья за пять месяцев текущего года наблюдалось в Шымкенте (на 44,5%), Туркестанской (на 17,7%), Алматинской и Кызылординской (на 11%) областях.
При этом снижение общей площади введенного в эксплуатацию жилья отмечено в Мангистауской (на 15,6%), Павлодарской (на 9,3%), Северо-Казахстанской (на 6%) областях и в городе Алматы (на 4,6%).
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