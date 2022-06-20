В Жетысуском районе Алматы на день локально отключат холодную воду

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22 июня с 9:00 до 20:00 холодная вода не будет поступать в жилые дома и некоторые другие здания в Жетысуском районе Алматы, передает Zakon.kz.

Холодную воду отключат в домах, которые расположены в контуре улиц: Уссурийская – Тобаякова – Сейфуллина – Дегтярева. Временные ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся для безопасности проведения работ по замене технологического оборудования на сетях водоснабжения. ГКП «Алматы су»