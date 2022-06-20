В коррупции изобличены порядка 750 должностных лиц — Олжас Бектенов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по противодействию коррупции Олжаса Бектенова. Президенту было доложено о принимаемых мерах по противодействию коррупции в стране, передает Zakon.kz.

В частности, за шесть месяцев этого года зарегистрировано свыше 1200 коррупционных преступлений, в коррупции изобличены порядка 750 должностных лиц.

Президенту также представили информацию о ходе расследования уголовных дел и мерах по возмещению ущерба, в том числе связанных с возвратом незаконно полученных и выведенных из страны финансовых активов.

Как сообщил Олжас Бектенов, в рамках данных мер продолжается работа по расширению международного сотрудничества. Одним из эффективных способов борьбы с выводом «теневых» доходов коррупционеров станет присоединение Казахстана к Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию.

Кроме того, агентством по поручению президента совместно с НПП «Атамекен» разработан комплекс мер по созданию защитных механизмов от незаконного вмешательства чиновников в бизнес.

По итогам встречи глава государства поставил ряд задач по усилению работы Антикоррупционной службы.