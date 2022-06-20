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Законодательство РК

В Казахстане изменятся правила приема в учебные заведения МВД

изменения и дополнения в правила приема на обучение в учебные заведения МВД Фото: Zakon.kz
МВД РК подготовило изменения и дополнения в правила приема на обучение в военные, специальные учебные заведения Министерства внутренних дел РК, реализующие образовательные программы высшего образования, сообщает Zakon.kz.

В частности, согласно Закону «О правоохранительной службе» вводится ограничение на прием на обучение граждан старше 35 лет.

В специальные учебные заведения МВД на очное обучение по образовательным программам с сокращенным сроком обучения принимаются граждане РК, имеющие высшее образование, за исключением лиц, имеющих высшее образование по юридическим направлениям подготовки.

В специальные учебные заведения МВД на дистанционное обучение по образовательным программам с сокращенным сроком принимаются сотрудники и военнослужащие органов внутренних дел, имеющие техническое и профессиональное, послесреднее или высшее образование, за исключением лиц, имеющих высшее образование по юридическим направлениям подготовки.

Для систематизации этапов конкурсного отбора вносится дополнение, согласно которому прием кандидатов на обучение в специальные учебные заведения будет проводиться на конкурсной основе в четыре этапа:

  • 1-й этап – окончательное медицинское освидетельствование кандидатов на учебу в соответствии с правилами ВВЭ;

  • 2-й этап – отбор кандидатов по физическим показателям;

  • 3-й этап – профессиональный отбор кандидатов;

  • 4-й этап – конкурсный отбор и зачисление в специальное учебное заведение.

Вводится уточняющая поправка в порядок работы приемной комиссии в связи с введением новых этапов отбора.

Кроме того, для качественного отбора кандидатов на обучение по программе бакалавриата вводится новый формат, включающий дополнительные этапы отбора: написание эссе, прохождение собеседования, IQ-теста, а также тестирования на определение психологического типа личности.

Как считают в МВД, это позволит определить уровень владения навыками логичного и аргументированного изложения мысли, интеллектуальных способностей, мотивации, лидерского потенциала, культуры мышления и коммуникативных навыков кандидата.

В связи в введением новых этапов отбора результаты написания эссе и прохождения собеседования будут оцениваться специальными комиссиями, создаваемыми приказом председателя приемной комиссии.

Решение о зачислении кандидатов на обучение предлагается принимать на основании результатов окончательного медицинского обследования, сдачи нормативов по физической подготовке и общего балла, полученного путем суммирования: баллов ЕНТ, результатов эссе, собеседования.

Также в правила вносятся поправки редакционного характера.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» до 4 июля.

Лариса Черненко
МВД РК Казахстан
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