Михаил Кукушкин вышел в полуфинал отбора на Wimbledon 2022

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин выиграл стартовый поединок на открытом чемпионате Англии. В первом круге травяного британского турнира он был сильнее итальянца Лоренцо Джустино, сообщает Zakon.kz.

Матч продлился чуть меньше одного часа и завершился победой Михаила Кукушкина — 6:2, 6:1. По ходу встречи казахстанский теннисист совершил одну двойную ошибку, 11 невынужденных ошибок и 13 «виннерсов». Соперником казахстанца по полуфиналу квалификации стал опытный немец Филипп Кольшрайбер, победитель 15 турниров ATP.

38-летний представитель Германии также не имел особых проблем на старте Wimbledon 2022, переиграв за 52 минуты француза Грегора Баррера — 6:2, 6:2.

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