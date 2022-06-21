Нас не слышат: 77% курильщиков в мире считают, что их интересы игнорируются государством

Об этом свидетельствуют результаты глобального опроса независимого исследовательского агентства Povaddo, которые были презентованы в июне. Исследование охватило более 44 тыс. взрослых в 22 странах мира.

Опрос выявил возросшее желание общественности участвовать в принятии политических мер, направленных на решение основных проблем, с которыми сталкивается человечество.

Более восьми из 10 опрошенных (82%) считают, что лучшие решения критических глобальных социальных проблем можно найти не в крайностях, а в «золотой середине», и лидеры должны учитывать все точки зрения, даже те, которые противоречат их собственным. Одной из таких проблем считается курение.

По данным ВОЗ, в мире насчитывается 1,3 млрд курильщиков и, согласно прогнозам, в ближайшие десятилетия эта цифра не изменится.

Результаты опроса Povaddo показывают поддержку со стороны общественности сбалансированного подхода к регулированию табака, который объединяет все голоса, в том числе и самих курильщиков, и поощряет постепенный прогресс в снижении вреда.

Так, большинство курильщиков (77%) хотели бы, чтобы их интересы учитывались в процессе законотворчества, регулирующего табачные продукты. 75% опрошенных уверены, что общественные ожидания полного воздержания от никотина и алкоголя нереалистичны, и поэтому правительству следует принять меры по снижению вреда от их употребления. Еще 72% согласны с тем, что их правительства должны учитывать роль альтернативных продуктов в борьбе с табачным дымом в их странах.

Как считает врач-эксперт национальной ассоциации «Денсаулык» Гинтаутас Кентра, «одна из причин неудач существующей политики запретов — это отсутствие понимания того, что только запреты не могут избавить человека от физической и психологической зависимости, под воздействием которых находятся потребители табака».

Сам по себе запрет попросту не работает. Не работает достаточно эффективно и повышение цен. Отказаться от сигарет сложно, поскольку, избавившись от физической зависимости, а в арсенале врачей для этого есть средства, но не избавившись от зависимости психологической, люди, под воздействием стрессовых ситуаций, в силу привычек или определенных жизненных обстоятельств, возвращаться к курению. Есть и те, кто не хочет отказываться от этой пагубной привычки. Гинтаутас Кентра

Между тем, по его словам, «до сих пор немногие осознают, что основной удар по здоровью курильщика наносит табачный дым, являющийся виновником ряда смертельных заболеваний, в том числе и рака легких, а не сам никотин, который также наносит вред здоровью, но его отрицательное влияние на организм на 95% ниже, чем от курения».

И первым шагом в сторону более здоровой нации в Казахстане должно стать внедрение концепции снижения вреда, которая предоставляет человеку сознательный выбор, основанный на корректной и достоверной информации о бездымных альтернативах, и их доступность. Гинтаутас Кентра

Исследование показывает: граждане стран по всему миру устали от тупиковой политики и стремятся к конструктивным переменам. Они готовы пойти на компромисс: 76% считают, что лидеры стран должны добиваться изменений в политике, которые приведут к постепенному прогрессу в решении социальных проблем, а не ждать радикальных изменений, которые сложнее реализовать. Наконец, люди хотят, чтобы представители бизнеса помогали вносить изменения: 85% респондентов считают, что граждане и компании, работающие вместе, окажут более значимое влияние. 77% приветствуют участие корпораций в решении основных социальных вопросов.