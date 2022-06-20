В Актобе водитель наехал на трансформаторную будку

Фото: Instagram/aktobe_zello

20 июня в поселке Маржанбулак водитель Toyota Camry наехал на трансформаторную будку. Он находится в реанимации, сообщает Zakon.kz.

Водитель 1984 года рождения, двигаясь по ул. Абая Кунанбаева допустил наезд на трансформаторную будку. В результате ДТП водитель госпитализирован в реанимационное отделение БСМП Актобе. Пресс-служба ДП Актюбинской области Как отметили в ведомстве, согласно заключению медицинской экспертизы, водитель был трезв.