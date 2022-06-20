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В Актобе водитель наехал на трансформаторную будку

Актюбинская область ДТП Фото: Instagram/aktobe_zello
20 июня в поселке Маржанбулак водитель Toyota Camry наехал на трансформаторную будку. Он находится в реанимации, сообщает Zakon.kz.
Водитель 1984 года рождения, двигаясь по ул. Абая Кунанбаева допустил наезд на трансформаторную будку. В результате ДТП водитель госпитализирован в реанимационное отделение БСМП Актобе.Пресс-служба ДП Актюбинской области

Как отметили в ведомстве, согласно заключению медицинской экспертизы, водитель был трезв.

Анастасия Московчук
Актюбинская область
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