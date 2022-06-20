Межгосударственные стандарты по цифровизации строительства выработают в ЕАЭС

Вновь созданная Федерация инженеров-строителей будет заниматься развитием строительного инжиниринга на Евразийском пространстве и разрабатывать межгосударственные стандарты для стран, входящих в ЕАЭС, передает Zakon.kz.

АО «Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры», российская национальная Ассоциация инженеров-консультантов в строительстве и российская госкорпорация «Росатом» договорились о создании Евразийской федерации инженеров-строителей на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В планах федерации – развитие строительного инжиниринга на евразийском пространстве, а также выработка межгосударственных стандартов для стран ЕАЭС по цифровизации строительства и подходам к контрактному регулированию. Планируется, что будут выработаны единые термины и нормы, что упросит взаимодействие на крупных совместных российско-казахстанских строительных проектах.

О конкретных датах введения таких стандартов в ЕАЭС пока не сообщается.