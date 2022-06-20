Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Межгосударственные стандарты по цифровизации строительства выработают в ЕАЭС

Государства ЕАЭС Фото: предоставлено КазНИИСА
Вновь созданная Федерация инженеров-строителей будет заниматься развитием  строительного инжиниринга на Евразийском пространстве и разрабатывать межгосударственные стандарты для стран, входящих в ЕАЭС, передает Zakon.kz.

АО «Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры», российская национальная Ассоциация инженеров-консультантов в строительстве и российская госкорпорация «Росатом» договорились о создании Евразийской федерации инженеров-строителей на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В планах федерации – развитие строительного инжиниринга на евразийском пространстве, а также выработка межгосударственных стандартов для стран ЕАЭС по цифровизации строительства и подходам к контрактному регулированию. Планируется, что будут выработаны единые термины и нормы, что упросит взаимодействие на крупных совместных российско-казахстанских строительных проектах.

О конкретных датах введения таких стандартов в ЕАЭС пока не сообщается.

Российские партнеры имеют уникальный опыт практического применения передовых методик и изобретений на практике. Вступая в сотрудничество с такими высокопрофессиональными участниками, мы присоединяемся к амбициозным, но крайне востребованным задачам по совершенствованию подходов к регулированию, развитию инжинирингового сообщества и созданию базиса цифровизации в строительстве. Уверен, что наша совместная работа приведет к формированию условий для роста производительности и конкурентоспособности инженеров-строителей, работающих на проектах ЕАЭС и за его пределами. Генеральный директор КазНИИСА Бегман Кульбаев
Альберт Ахметов
ЕАЭС Казахстан
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астропрогноз, знаки зодиака, неделя
Опубликован астропрогноз на неделю для представителей всех знаков зодиака
Жених ударил невесту за победу, Узбекистан
За что жених ударил невесту на свадьбе, рассказали в Госкомитете семьи Узбекистана
Натела Дзаламидзе сменила гражданство, Уимблдон
Российская теннисистка сменила гражданство ради Уимблдона
беспорядки Дикий Арман Генпрокуратура
Генпрокуратура о январских событиях: Особая роль была у Дикого Армана
долги по налогам - последствия
Более тысячи алматинцев могут остаться без водительских прав за неуплату налогов
лучшие завтраки по совету врачей
Пять лучших блюд на завтрак назвала эндокринолог
гадание
Рунический гороскоп на грядущую неделю
истекает срок уплаты налогов
Срок уплаты ряда налогов истекает 20 июня
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления