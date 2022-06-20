Межгосударственные стандарты по цифровизации строительства выработают в ЕАЭС
АО «Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры», российская национальная Ассоциация инженеров-консультантов в строительстве и российская госкорпорация «Росатом» договорились о создании Евразийской федерации инженеров-строителей на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
В планах федерации – развитие строительного инжиниринга на евразийском пространстве, а также выработка межгосударственных стандартов для стран ЕАЭС по цифровизации строительства и подходам к контрактному регулированию. Планируется, что будут выработаны единые термины и нормы, что упросит взаимодействие на крупных совместных российско-казахстанских строительных проектах.
О конкретных датах введения таких стандартов в ЕАЭС пока не сообщается.
Российские партнеры имеют уникальный опыт практического применения передовых методик и изобретений на практике. Вступая в сотрудничество с такими высокопрофессиональными участниками, мы присоединяемся к амбициозным, но крайне востребованным задачам по совершенствованию подходов к регулированию, развитию инжинирингового сообщества и созданию базиса цифровизации в строительстве. Уверен, что наша совместная работа приведет к формированию условий для роста производительности и конкурентоспособности инженеров-строителей, работающих на проектах ЕАЭС и за его пределами. Генеральный директор КазНИИСА Бегман Кульбаев