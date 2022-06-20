Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

Штормовое предупреждение объявлено в ряде областей Казахстана на 21 июня, сообщает Zakon.kz.

Сильный дождь, град и грозу обещают синоптики РГП «Казгидромет» в нескольких областях страны.

Днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь, на юго-западе области – сильный. На севере, западе, востоке области – гроза, град, шквал. Ветер южный, юго-западный ночью на севере, востоке области, порывы 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

В Петропавловске – гроза. Днем град, шквал.

На западе, севере, востоке Карагандинской области – гроза. Ветер юго-западный, западный днем на большей части области, 15-20 м/с, порывы 23 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара +37°C.

В Караганде – ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. В Жезказгане – ветер западный днем, порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара +35°C.

На севере, востоке, юге Западно-Казахстанской области – гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, западный на северо-западе области, порывы 15-20 м/с.

В Уральске ночью – гроза, град, шквал.

Днем на большей части Акмолинской области – дождь, на западе, севере области сильный дождь. На западе, севере, юге области – гроза, град, шквал. Днем на западе, юге области – пыльная буря. Ветер юго-западный, западный ночью, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с, на западе, юге порывы 23-28 м/с.

В Нур-Султане временами гроза. Днем град, шквал, пыльная буря. Ветер юго-западный, западный утром и днем, порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с.

Днем на юге и в горных районах Алматинской области – временами сильный дождь. На юге и в горных районах области – гроза. Ветер юго-западный на юге, востоке и в горных районах области, порывы 17-22 м/с.

В Кызылординской области – ветер северо-западный утром и днем в центре и на севере области, 15-20 м/с. На большей части области и в Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, востоке, западе Восточно-Казахстанской области – гроза, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, востоке области, 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с. Днем на северо-западе, юге области – сильная жара +36°C. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Усть-Каменогорске днем – гроза. Ветер юго-восточный днем, при грозе порывы 15-20 м/с.

В Семее днем – гроза, сильная жара до +36°C. Ветер юго-восточный.

Днем на западе, востоке и в центре Атырауской области ветер западный, юго-западный, порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара до +37°C.

В Атырау днем ветер западный, юго-западный, порывы 15-18 м/с. Днем сильная жара до +35°C.