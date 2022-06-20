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Испанский фотограф показал истинное лицо архитектуры Алматы

Архитектура Алматы Фото: facebook.com/EsentaiGallery
Хуан Саликет, визуальный художник и фотограф из Испании, считает, что настоящий облик Алматы – в фасадах спальных районов, а не в историческом или новом центре, передает Zakon.kz.

На счету Хуана Саликета более 80 персональных и групповых выставок в Нью-Йорке, Париже, Мадриде, Барселоне, Бейруте, Дубае и других городах мира. Его интересуют трансформация и деконструкция форм и процессов, взаимодействие форм и света, антропология и повседневные объекты. Не обошел своим взглядом Хуан и Алматы.

В свой очередной визит испанец подготовил серию из 55 фотографий, сделанных в Алматы в течение нескольких месяцев.

Фотокарточки Алматы

Фото: facebook.com/EsentaiGallery

Деятель искусства искал в культурной столице Казахстана ее истинную атмосферу, пытался среди новых сверкающих фасадов найти истинные, типичные текстуры, формы и очертания, здания, природные и рукотворные артефакты, разбросанные по городу.

Съемки из Алматы

Фото: facebook.com/EsentaiGallery

Впервые я посетил Алматы семь лет назад. Воспринял его диким. эклектичным, чистым, полным противоречий. Алматы, на самом деле, пропитан духом степного народа, привыкшего к свободе и пространству с бесконечным горизонтом, но живущего в современном городе. Я наблюдал за быстрым изменением города в плане его архитектуры, новых правил и структур, внедряемых в соответствии с глобальным влиянием, а также типичными стандартами. Однако город сопротивляется, пытается сохранить свою уникальную идентичность. Хуан Саликет

На фотографиях Хуана можно заметить старенькие балкончики девятиэтажек советской постройки, выполненные в едином стиле и не затронутые изменением дизайна со стороны владельцев квартир, фасады одноэтажных домов почтенного возраста, кирпичные стены, железные старые заборы и даже полуразбитые толстые стекла фасадов советской эпохи, сохранившиеся в мегаполисе.

Глобализация имеет высокую цену. Будучи европейцем, я был свидетелем быстрых изменений в течение нескольких десятилетий в эпоху постмодернизма, когда «социальные гигиенические нормы» разрушали культурную идентичность по всей Европе, поэтому у меня есть перспектива увидеть чистоту, которой все еще обладает Алматы. Поверьте, в этом городе еще есть «сокровища», которые все еще сохраняют идентичность и разнообразие города. Хуан Саликет

Показать алматинцам и гостям мегаполиса «настоящий Алматы» художник решил… на Зеленом базаре.

Именно здесь он выставил свои фотокарточки накануне однодневной выставки в одной из алматинских галерей.

Альберт Ахметов
Алматы Испания Казахстан
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