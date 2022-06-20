Схема движения одного из автобусных маршрутов в Алматы изменится

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В связи со строительно-монтажными работами по прокладке кабельных линий на улице Левитана и перекрытием полосы движения 21 и 22 июня 2022 года временно изменится схема движения маршрута №123, сообщает Zakon.kz.

В ТОО «Транспортный холдинг города Алматы» уточнили, что изменения коснутся движения в северном направлении по ул. Розыбакиева – ул. Ходжанова – пр. Гагарина. В южном направлении – без изменений. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее. ТОО «Транспортный холдинг города Алматы» Новость по теме Участок улицы Саина в Алматы перекроют