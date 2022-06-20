Китай испытал систему ПРО наземного базирования
Фото: chinamil.com.cn
Китай успешно испытал систему противоракетной обороны (ПРО) наземного базирования, сообщает Zakon.kz.
Подчеркивается, что испытания носили оборонительный характер и не были направлены против какого-либо государства. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении Министерства обороны КНР в социальной сети Weibo.
Вечером 19 июня Китай успешно провел испытания системы наземного базирования для перехвата баллистических ракет на среднем участке траектории, – говорится в сообщении ведомства.
Иные подробности проведенных испытаний не сообщаются.
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