Казахстанская велогонщица завоевала историческую медаль на чемпионате Азии

Казахстанская велогонщица Рината Султанова завоевала бронзовую медаль на чемпионате Азии в гонке омниум, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Федерация велоспорта РК, в истории казахстанского велоспорта до Ринаты еще ни одной гонщице не удавалось подняться на подиум в омниуме на ЧА.

Результат позволит спортсменке войти в топ-10 мирового рейтинга, тем самым укрепив ее позиции для отбора на предстоящие Олимпийские Игры в Париже.

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