Байден назвал вступление Украины в Евросоюз очень вероятным

Президент США Джо Байден считает вероятным вступление Украины в Евросоюз, сообщает Zakon.kz.

Об этом американский лидер заявил в беседе с журналистами в американском городе Рехобот-Бич (штат Делавэр), передает Bloomberg.

Я думаю, очень вероятно, что это произойдет. Президент США Джо Байден

Также он заявил, что пока не планирует визита в Украину.

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В данный момент руководство Евросоюза изучает возможность предоставления Украине статуса страны — кандидата на вступление. О многолетнем членстве речь пока не идет. Несколько стран остаются в статусе кандидатов уже несколько лет.