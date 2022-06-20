Байден назвал вступление Украины в Евросоюз очень вероятным
Фото: Instagram/joebiden
Президент США Джо Байден считает вероятным вступление Украины в Евросоюз, сообщает Zakon.kz.
Об этом американский лидер заявил в беседе с журналистами в американском городе Рехобот-Бич (штат Делавэр), передает Bloomberg.
Я думаю, очень вероятно, что это произойдет.Президент США Джо Байден
Также он заявил, что пока не планирует визита в Украину.
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В данный момент руководство Евросоюза изучает возможность предоставления Украине статуса страны — кандидата на вступление. О многолетнем членстве речь пока не идет. Несколько стран остаются в статусе кандидатов уже несколько лет.
Комиссия рекомендует Евросовету предоставить Украине, первое - европейскую перспективу, и второе - статус кандидата. Конечно, это подразумевает понимание, что страна проведет необходимый ряд важных реформ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
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