Водитель сбил двух лошадей в Мангистау

Две лошади попали под колеса автомашины в Мангистау, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла 19 июня в 22:14 на трассе, ведущей к отелю Rixos, передает Lada.kz.

В полиции рассказали, что водитель автомобиля Volkswagen Passat ехал с базы отдыха в город, не принял необходимых мер, чтобы избежать столкновения и совершил наезд на животных.

Отметим, что у животных не было каких-либо опознавательных знаков и маркировок. В результате ДТП никто не пострадал. На водителя составлен административный протокол по статье 610 Кодекса об Административных Правонарушениях РК. Пресс-служба ДП Мангистауской области

Подчеркивается, что очевидцы часто жалуются на то, что эта дорога не освещена.