Недовесов вышел в четвертьфинал турнира в Великобритании

В четвертьфинале соперником казахстанского теннисиста будет победитель матча Матве Мидделкоп/Люк Сэвилл — Хуан Себастьян Кабаль/Роберт Фара, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский теннисист Александр Недовесов (60-е место в рейтинге ATP в парном разряде) вместе с пакистанцем Айсам-уль-Хаком Куреши (53-е) вышли в 1/4 финала турнира в Истборне (Великобритания), сообщает Sports.kz.

В 1/8 финала Недовесов и Куреши в двух сетах обыграли британский дуэт Джулиан Кэш (155-е) / Генри Паттен (156-е) — 6:4, 7:6.

В четвертьфинале их соперником будет победитель матча Матве Мидделкоп (Нидерланды, 26-е) / Люк Сэвилл (Австралия, 72-е) — Хуан Себастьян Кабаль (Колумбия, 12-е) — Роберт Фара (Колумбия, 12-е).

Призовой фонд турнира ATP в Истборне составляет 760,750 евро.

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