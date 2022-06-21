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Два человека стали жертвами крушения вертолета на севере Англии

вертолет упал Фото: pixabay
Вертолет потерпел крушение около полудня рядом с поселком. Он рухнул на поле возле шоссе А65, движение по которому перекрыли, передает Zakon.kz.

На севере Англии два человека погибли в результате крушения вертолета, сообщают «Известия».

В пресс-службе полиции отметили, что семьям погибших оказывают поддержку «получившие специальную подготовку сотрудники» ведомства. По предварительным данным, на борту вертолета больше никого не было.

Вертолет потерпел крушение около полудня рядом с поселком Инглтон у западной границы графства. Он рухнул на поле рядом с шоссе А65, движение по которому перекрыли.

Местных жителей призвали избегать района крушения вертолета. Ведется расследование случившегося, пишет НСН.

Данияр Кунафин
Великобритания
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