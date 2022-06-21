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Около 160 мертвых птиц обнаружили в Мангистау

гибель птицы в Мангистау Фото: pixabay
Специалисты нескольких ведомств взяли пробы воды, воздуха и материалы из туш птиц. О результатах сообщат после изучения взятых проб, передает Zakon.kz.

Около 160 мертвых бакланов обнаружили рыбаки вдоль берега бухты в поселках Баутино и Аташ, сообщает lada.kz.

По словам руководителя отдела охотничьего хозяйства Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Турганбая Шапагатова, на тушах бакланов специалисты не обнаружили физических следов воздействия человека.

Птица не является краснокнижной, да и охота на нее тоже не ведется. Люди тут ни при чем, наверное, связано с экологией – это предварительно. Специалисты-экологи взяли пробы воды, воздуха и материалы из туш птиц. Как только придут результаты, мы обязательно сообщим. Мы предполагаем, что гибель птиц связана с сильным штормом, который был два-три дня назад.Турганбай Шапагатов

Жители региона сняли на видео большое количество мертвых птиц в водоеме в районе города Форт-Шевченко. На место выехали специалисты нескольких ведомств. О результатах сообщат после изучения взятых проб.

Данияр Кунафин
Мангистауская область
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