Фестиваль «Юность» представляет генерального спонсора

Международная беттинг-компания Parimatch врывается в самое громкое событие этого лета — фестиваль музыки и современной культуры «Юность». Мероприятие состоится 25 июня на территории комплекса «Атакент» в городе Алматы.

«Юность» проводится с 2018 года. С каждым сезоном событие растет в масштабах, стремясь за амбициозной целью стать самым главным фестивалем Алматы. Организаторов вдохновили такие культовые массовые мероприятия, как знаменитая Coachella в США, Glastonbury в Великобритании и Пикник «Афиша» в Москве. Их посещают не только местные, но и туристы со всего мира, чтобы посмотреть на разношерстную толпу, послушать известных артистов и насладиться атмосферой беззаботной молодости. Именно такие эмоции вызывает фестиваль «Юность», на котором ожидается до 7 тыс. человек.

Юность — это не определение возраста, а определение душевного состояния. Ты абсолютно свободен, у тебя нет никаких забот, и ты можешь гулять, танцевать и веселиться. При нашем темпе жизни не все могут себе это позволить, а на нашем фестивале им удается прийти к этому расслабленному состоянию. Мы рады приветствовать Parimatch в качестве генерального партнера. Наша совместная работа поможет вывести фестиваль на новый уровень. Виталий Угай, основатель фестиваля

На фестивале выступят популярный украинский исполнитель Иван Дорн и казахстанские музыканты, широко известные местной молодежи. Кроме того, 16 июня при поддержке Parimatch запустился масштабный конкурс талантов на странице фестиваля в Instagram. Победитель получит возможность сыграть на одной сцене с Иваном Дорном и другими знаменитостями. Это прекрасный шанс для начинающих исполнителей заявить о себе на одном из самых посещаемых событий города.

Но «Юность» — это не просто концерт. Это культурное мероприятие, где казахстанцы и гости из зарубежья могут спокойно отдохнуть, найти единомышленников и познакомиться с новыми веяниями современного музыкального искусства. Генеральный спонсор Parimatch разделяет желание организаторов подарить отдыхающим яркие летние впечатления.

Мы приняли решение выступить в качестве партнера музыкального фестиваля «Юность», поскольку наша цель — заряжать на позитивные эмоции и новые впечатления. Причем делать это ярко, дерзко и необычно. Именно таким мы видим фестиваль «Юность by Parimatch». Общими усилиями мы устроим нашим гостям незабываемое лето, полное музыки, общения и активного отдыха на воздухе. Мы активно практикуем поддержку как спортивных, так и лайфстайл мероприятий и в других странах нашей географии. Роман Бойко, CEO Parimatch Kazakhstan

Билеты уже в продаже. А для тех, кто хочет двойного заряда эмоций, Parimatch предлагает получить билеты за игру от 3 тыс. тенге на любой вид спорта. Играйте и врывайтесь на фестиваль!