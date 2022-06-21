27-29 июня в Нур-Султане пройдет Astana Finance Days

В конце июня в столице пройдет главное событие года в сфере финансов — международная конференция Astana Finance Days, сообщает Zakon.kz.

Регистрация открылась 7 июня. Участие в конференции бесплатное. Для удобства всех участников Astana Finance Days 2022 пройдет в гибридном формате — с возможностью как онлайн-участия, так и офлайн.

Astana Finance Days — одна из крупнейших финансовых конференций в регионе, ежегодно проводимая Международным финансовым центром «‎Астана». За четыре года конференция превратилась в уникальную площадку, на которой прошли десятки панельных дискуссий, заседаний круглых столов, пресс-конференций. В числе участников мероприятия – главы иностранных государств, лауреаты Нобелевской и Пулитцеровской премий, руководители международных финансовых институтов. Свыше 300 спикеров из 40 стран мира делились мнениями и опытом в различных сферах экономики, финансов, экологии и инноваций.

За 2018-2021 годы участниками Astana Finance Days стали более 15 тыс. человек из 100 стран мира. В их число вошли представители местных и зарубежных государственных органов, международных организаций, бизнеса, профессионального и научного общества.

В этом году конференция посвящена тематике «‎Устойчивость. Социальная ответственность. Рост». Программа конференции Astana Finance Days 2022 состоит из секций, на которых будут актуализироваться вопросы исламского банкинга, зеленой экономики, развития финтеха в среднем и малом бизнесе, роста цифровых активов, снижения правовых рисков и активного включения женщин в экономику страны.

В Astana Finance Days 2022 примут участие президент и главный исполнительный директор Nasdaq Адена Т. Фридман, вице-президент, региональный менеджер Visa в Центральной Азии и Азербайджане, глава Coursera в Азии Эклавья Бхаве, посол Европейского союза в Казахстане Кестутис Янкауса и управляющий директор по Центральной Азии ЕБРР Жужанна Харгитай.

Генеральным спонсором Astana Finance Days 2022 является Eurasian Resources Group (ERG). Компания занимает ведущую роль в сфере добычи и переработки природных ресурсов. Евразийская группа представлена в 15 странах мира на четырех континентах.

ERG – мировой лидер в производстве высокоуглеродистого феррохрома по содержанию хрома и один из крупнейших поставщиков железной руды и алюминиевой продукции в Евразийском регионе. Это единственный производитель алюминия высоких марок в Казахстане. Группа входит в число главных поставщиков меди и кобальта. Также компания является одним из ключевых поставщиков электроэнергии и крупным железнодорожным оператором в Центральной Азии.

Участие в конференции бесплатное, регистрация обязательна. Присоединяйтесь к одному из крупнейших в регионе деловых мероприятий и расскажите о нем друзьям. Более подробную информацию смотрите на сайте.