Грузовой поезд столкнулся с фурой в Шымкенте
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20 июня в микрорайоне Елтай Шымкента произошло дорожно-транспортное происшествие с участием тепловоза и грузового автотранспорта Volvo FH12, сообщает Zakon.kz.
В полиции города отметили, что пострадавших в результате ДТП нет.
Сотрудниками полка патрульной полиции ДП Шымкента в отношении водителя грузовика составлен административный протокол по ст. 610 КоАП РК «Нарушение водителями транспортных средств ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение ТС или иного имущества».Пресс-служба ДП Шымкента
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