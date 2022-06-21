Грузовой поезд столкнулся с фурой в Шымкенте

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20 июня в микрорайоне Елтай Шымкента произошло дорожно-транспортное происшествие с участием тепловоза и грузового автотранспорта Volvo FH12, сообщает Zakon.kz.

В полиции города отметили, что пострадавших в результате ДТП нет. Сотрудниками полка патрульной полиции ДП Шымкента в отношении водителя грузовика составлен административный протокол по ст. 610 КоАП РК «Нарушение водителями транспортных средств ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение ТС или иного имущества». Пресс-служба ДП Шымкента