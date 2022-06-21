Рейнис Рубенис покидает пост председателя правления ForteBank

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Совет директоров ForteBank объявил о его досрочном уходе с поста председателя правления по личным обстоятельствам с 15 июля. Рейнис заступил на должность председателя правления ForteBank 10 января 2022 года, после пяти лет руководства крупнейшим латвийским банком Swedbank Latviа.

Геополитический ландшафт сильно поменялся в этом году и усложнил переезд моей семьи в Казахстан. И это стало определяющим в нелегко давшемся мне решении досрочно сложить с себя полномочия председателя правления. Я возвращаюсь в Латвию. Я хочу поблагодарить всех коллег по Forte за уникальную возможность побывать частью команды в период очень интенсивного развития банка. Мы использовали каждый шанс для роста и расширения бизнеса в это турбулентное время, одновременно ставя комплаенс и тактику низких рисков в приоритет. Мне доставило огромное удовольствие познать невероятную культуру Казахстана, изучить местный финансовый сектор. Я надеюсь, мой вклад в Forte станет основой для дальнейшего роста. Рейнис Рубенис Председатель совета директоров ForteBank Ельдар Абдразаков отметил, что совет директоров с пониманием относится к просьбе Рейниса о досрочном сложении полномочий. Каждый руководитель пытается найти правильный баланс между работой и личной жизнью. Эффективный руководитель – это прежде всего счастливый руководитель. От имени совета директоров благодарю Рейниса и желаю ему успехов в его дальнейшей карьере. Ельдар Абдразаков Исполнять обязанности председателя правления c 15 июля 2022 года будет Бекжан Пирматов, занимающий должность заместителя председателя правления. За пять месяцев 2022 года ForteBank продемонстрировал прогрессивный рост ключевых показателей бизнеса. Так, активы банка выросли на 8%, ссудный портфель – на 14,8%, чистая прибыль банка составила 35 млрд тенге. Международное агентство Moody’s Investors Service подтвердило рейтинг банка на уровне «Ba2» с прогнозом «стабильный». Партнерский материал