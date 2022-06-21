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В Алматы загорелся строящийся ЖК — повышенный ранг вызова

пожар в Алматы Фото: пресс-служба ДЧ Алматы
Утром 21 июня на пересечении улиц Саина и Шаляпина в Алматы загорелась обшивка строящегося здания. По данным городского ДЧС, никто не пострадал, сообщает Zakon.kz.
21 мая в 09.46 пожарные расчеты выехали по повышенному рангу по адресу: Ауэзовский район, микрорайон Астана 1/10. Они прибыли через четыре минуты и обнаружили горение обшивки строящегося здания, угрозы распространения не было. Уже через 10 минут пожар локализовали, к 10.09 его потушили.Пресс-служба ДЧС Алматы

Согласно данным ведомства, жертв и пострадавших нет.

ДЧС рекомендует владельцам объектов соблюдать правила пожарной безопасности при проведении строительно-монтажных работ.

Анастасия Московчук
Алматы
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