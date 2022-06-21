В Алматы загорелся строящийся ЖК — повышенный ранг вызова

Фото: пресс-служба ДЧ Алматы

Утром 21 июня на пересечении улиц Саина и Шаляпина в Алматы загорелась обшивка строящегося здания. По данным городского ДЧС, никто не пострадал, сообщает Zakon.kz.

21 мая в 09.46 пожарные расчеты выехали по повышенному рангу по адресу: Ауэзовский район, микрорайон Астана 1/10. Они прибыли через четыре минуты и обнаружили горение обшивки строящегося здания, угрозы распространения не было. Уже через 10 минут пожар локализовали, к 10.09 его потушили. Пресс-служба ДЧС Алматы Согласно данным ведомства, жертв и пострадавших нет. ДЧС рекомендует владельцам объектов соблюдать правила пожарной безопасности при проведении строительно-монтажных работ.