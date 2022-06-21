Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Несколько раз ударил монтировкой: убийство расследуют в Актюбинской области

убийство расследуют в Актюбинской области Фото: Zakon.kz
В Актюбинской области 13 июня в дежурную часть одного из отделов полиции с письменным заявлением о пропаже сына обратилась женщина, передает Zakon.kz.
Сотрудниками полиции установлено, что между разыскиваемым 25-летним мужчиной и его другом произошел конфликт, в результате которого подозреваемый несколько раз ударил потерпевшего монтировкой, после, погрузив потерпевшего в машину, вывез на берег реки, где последний скончался.Пресс-служба Департамента полиции Актюбинской области

В ведомстве отметили, что по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 99 УК РК «Убийство».

Подозреваемый задержан в порядке ст. 128 УПК РК и водворен в ИВС РОП, - добавили в областной полиции.

Динара Халдарова
Актюбинская область
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астропрогноз, знаки зодиака, неделя
Опубликован астропрогноз на неделю для представителей всех знаков зодиака
узбекистанец, свадьба, невеста, удар, наказание, избежание
Я не сдержался – узбекистанец, ударивший невесту на свадьбе, о своем поступке
беспорядки Дикий Арман Генпрокуратура
Генпрокуратура о январских событиях: Особая роль была у Дикого Армана
Изменения маршрута автобуса
Схема движения одного из автобусных маршрутов в Алматы изменится
Архитектура Алматы
Испанский фотограф показал истинное лицо архитектуры Алматы
пожар в Алматы
В Алматы загорелся строящийся ЖК — повышенный ранг вызова
нарколабораторию ликвидировали в центре Нур-Султана
Нарколабораторию ликвидировали в центре Нур-Султана
вертолет упал
Два человека стали жертвами крушения вертолета на севере Англии
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления