Несколько раз ударил монтировкой: убийство расследуют в Актюбинской области

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В Актюбинской области 13 июня в дежурную часть одного из отделов полиции с письменным заявлением о пропаже сына обратилась женщина, передает Zakon.kz.

Сотрудниками полиции установлено, что между разыскиваемым 25-летним мужчиной и его другом произошел конфликт, в результате которого подозреваемый несколько раз ударил потерпевшего монтировкой, после, погрузив потерпевшего в машину, вывез на берег реки, где последний скончался. Пресс-служба Департамента полиции Актюбинской области В ведомстве отметили, что по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 99 УК РК «Убийство». Подозреваемый задержан в порядке ст. 128 УПК РК и водворен в ИВС РОП, - добавили в областной полиции.