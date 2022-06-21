Перечень особо опасных вредных организмов расширили в Казахстане

Министр сельского хозяйства РК приказом от 10 июня 2022 года внес изменения в перечень особо опасных вредных организмов, сообщает Zakon.kz.

Так, список особо вредных организмов пополнили капустная моль и луговой мотылек.

Кроме того, в перечень входят:

вредители растений:

стадные саранчовые (азиатская, мароккская саранча и итальянский прус);

вредная черепашка;

серая зерновая совка;

гессенская муха;

хлебные жуки;

хлопковая совка;

паутинный клещ;

суслики;

мышевидные грызуны;

колорадский жук;

болезни зерновых культур:

ржавчина и септориоз.

По отношению к указанным видам организмов и болезней проводятся профилактические мероприятия.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2022 года.