Перечень особо опасных вредных организмов расширили в Казахстане
Фото: primerminister.kz
Министр сельского хозяйства РК приказом от 10 июня 2022 года внес изменения в перечень особо опасных вредных организмов, сообщает Zakon.kz.
Так, список особо вредных организмов пополнили капустная моль и луговой мотылек.
Кроме того, в перечень входят:
вредители растений:
стадные саранчовые (азиатская, мароккская саранча и итальянский прус);
вредная черепашка;
серая зерновая совка;
гессенская муха;
хлебные жуки;
хлопковая совка;
паутинный клещ;
суслики;
мышевидные грызуны;
колорадский жук;
болезни зерновых культур:
ржавчина и септориоз.
По отношению к указанным видам организмов и болезней проводятся профилактические мероприятия.
Приказ вводится в действие с 1 июля 2022 года.
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