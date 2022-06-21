Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Перечень особо опасных вредных организмов расширили в Казахстане

перечень вредных организмов Фото: primerminister.kz
Министр сельского хозяйства РК приказом от 10 июня 2022 года внес изменения в перечень особо опасных вредных организмов, сообщает Zakon.kz.

Так, список особо вредных организмов пополнили капустная моль и луговой мотылек.

Кроме того, в перечень входят:

вредители растений:

  • стадные саранчовые (азиатская, мароккская саранча и итальянский прус);

  • вредная черепашка;

  • серая зерновая совка;

  • гессенская муха;

  • хлебные жуки;

  • хлопковая совка;

  • паутинный клещ;

  • суслики;

  • мышевидные грызуны;

  • колорадский жук;

болезни зерновых культур:

  • ржавчина и септориоз.

По отношению к указанным видам организмов и болезней проводятся профилактические мероприятия.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2022 года.

Лариса Черненко
МСХ РК Казахстан
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астропрогноз, знаки зодиака, неделя
Опубликован астропрогноз на неделю для представителей всех знаков зодиака
узбекистанец, свадьба, невеста, удар, наказание, избежание
Я не сдержался – узбекистанец, ударивший невесту на свадьбе, о своем поступке
беспорядки Дикий Арман Генпрокуратура
Генпрокуратура о январских событиях: Особая роль была у Дикого Армана
Изменения маршрута автобуса
Схема движения одного из автобусных маршрутов в Алматы изменится
пожар в Алматы
В Алматы загорелся строящийся ЖК — повышенный ранг вызова
Архитектура Алматы
Испанский фотограф показал истинное лицо архитектуры Алматы
летнее солнцестояние, знаки зодиака, жизнь, изменения
Летнее солнцестояние – 2022: как изменится жизнь представителей всех знаков зодиака
Президент Казахстана прибыл в Катар
Токаев прибыл в Катар
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления