Ампутация рук – мать мальчика, которого ударило током в ЗКО, рассказала подробности

В конце мая в поселке Жанаказан произошел несчастный случай – дети играли и забрались в подстанцию на окраине поселка, открыли трансформаторный шкаф. Четырехлетнего мальчика после страшного удара током в крайне тяжелом состоянии на санавиации доставили в Уральск, передает Zakon.kz.

Тогда сообщалось, что малышу пришлось ампутировать обе руки. После операции ребенок находился в отделении реанимации. Родственники были возмущены, что опасный объект оставили без присмотра. Энергокомпания обещала помочь материально.

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Мать четырехлетнего малыша рассказала «Хабар 24» подробности того злосчастного дня.

Четверо детей, играя, зашли в подстанцию, и моего сына ударило током. Остальные дети прибежали к нам, говорят: «Он сгорел». Мы сразу за ним, а он идет навстречу. Сейчас вот ношу на руках, чтобы не плакал, он плохо спит по ночам. Жительница поселка Жанаказан Асель Айтжанова

По словам главного инженера ТОО «Западно-Казахстанская РЭК» Аскара Гайсина, создана комиссия в районном отделе полиции, которая «примет решение после расследования».

На подстанции есть предостерегающие плакаты, согласно требованиям безопасности, но ведь дети не понимают всей опасности. Мы будем и дальше помогать по возможности. Аскар Гайсин

Как сообщается, состояние мальчика – средней степени тяжести. Распределительная электросетевая компания выделила семье пострадавшего мальчика 200 тыс. тенге. Полицейские расследуют уголовное дело. Неравнодушные люди начали сбор средств, ребенку нужны протезы.