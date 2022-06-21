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Самую большую рыбу нашли в Камбодже

рыба Фото: скриншот видео
Самую большую в мире пресноводную рыбу поймали жители деревни на реке Меконг, которая находится в Камбодже. По данным исследователей, рыба-скат весит 300 кг, передает Zakon.kz.

Местные жители прозвали эту пресноводную рыбу «борами», что означает «полная луна». Четырехметровую рыбу выпустили обратно в реку, пометив ее электронными датчиками. Теперь ученые смогут наблюдать за ее перемещением.

Природа Меконга богата и занимает третье место в мире по разнообразию рыбной популяции. Однако чрезмерный вылов рыбы и загрязнение окружающей среды приводят к истощению запасов.

До этого случая рекорд был установлен в Таиланде, где в 2005 году поймали гигантского сома весом 293 кг.

Ирина Лукичева
Камбоджа
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