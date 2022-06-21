Полицейский выписал счета-фактуры на 571 млн тенге в Алматинской области

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В отношении заместителя начальника отдела полиции Кербулакского района начато досудебное расследование. Об этом сообщили в департаменте Агентства РК по противодействию коррупции по Алматинской области, передает Zakon.kz.

Антикоррупционной службой Алматинской области начато досудебное расследование в отношении заместителя начальника отдела полиции Кербулакского района, который, используя свое служебное положение, в 2021-2022 годы зарегистрировал на жителей Алматинской области субъекты малого бизнеса (ИП) в целях выписки счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров на общую сумму 571 млн тенге. Пресс-служба Антикора В ведомстве отметили, что «ввиду признания вины, процессуальное задержание в отношении указанного лица не производилось». Как добавили в агентстве, расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.