Редкими животными пополнился Карагандинский зоопарк

Фото: pixabay

В Карагандинском зоопарке новые животные: две особи туркестанской рыси. Видео с хищниками опубликовано на странице зоопарка в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Путем обмена двугорбых верблюдов с Кыргызским общественным фондом «Бугу-эне» коллекция Карагандинского зоопарка пополнилась двумя особями туркестанской рыси. Самку зовут Жулдыз, самца — Тенгиз, — сказано в подписи к видео. По данным экспертов, среда обитания данных животных — леса, степи, скалистые местности, горные склоны. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КАРАГАНДИНСКИЙ ЗООПАРК (@krgzoo) Данный подвид в нашем зоопарке впервые. Мы надеемся, что хищники приживутся и дадут приплод. Половозрелость у этих животных наступает в три года, а продолжительность жизни составляет 15-18 лет. Пресс-служба Карагандинского зоопарка Новость по теме Рысь попала в фотоловушку нацпарка «Көлсай көлдері» Ранее сообщалось, что редкого хищника зафиксировала фотоловушка Государственного национального парка «Көлсай көлдері».