Редкими животными пополнился Карагандинский зоопарк
Фото: pixabay
В Карагандинском зоопарке новые животные: две особи туркестанской рыси. Видео с хищниками опубликовано на странице зоопарка в Instagram, сообщает Zakon.kz.
Путем обмена двугорбых верблюдов с Кыргызским общественным фондом «Бугу-эне» коллекция Карагандинского зоопарка пополнилась двумя особями туркестанской рыси. Самку зовут Жулдыз, самца — Тенгиз, — сказано в подписи к видео.
По данным экспертов, среда обитания данных животных — леса, степи, скалистые местности, горные склоны.
Данный подвид в нашем зоопарке впервые. Мы надеемся, что хищники приживутся и дадут приплод. Половозрелость у этих животных наступает в три года, а продолжительность жизни составляет 15-18 лет.Пресс-служба Карагандинского зоопарка
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