Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Курс доллара снова вырос – на 3,56 тенге

торги на бирже Фото: pixabay
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 447,31 тенге, поднявшись на 3,56 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня немного вырос, до 66,91 тенге (+0,61).

По итогам вчерашних торгов средневзвешенный курс российского рубля остановился на отметке 7,90 тенге, средневзвешенный курс евро составил 470,53 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 448-453 тенге, евро – по 472-478 тенге, российские рубли – по 7,1-7,5 тенге.

Лариса Черненко
KASE
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астропрогноз, знаки зодиака, неделя
Опубликован астропрогноз на неделю для представителей всех знаков зодиака
узбекистанец, свадьба, невеста, удар, наказание, избежание
Я не сдержался – узбекистанец, ударивший невесту на свадьбе, о своем поступке
беспорядки Дикий Арман Генпрокуратура
Генпрокуратура о январских событиях: Особая роль была у Дикого Армана
Изменения маршрута автобуса
Схема движения одного из автобусных маршрутов в Алматы изменится
летнее солнцестояние, знаки зодиака, жизнь, изменения
Летнее солнцестояние – 2022: как изменится жизнь представителей всех знаков зодиака
министр просвещения РК
Вода по 350 тенге – Аймагамбетов поручил снизить цены в школьных столовых
пожар в Алматы
В Алматы загорелся строящийся ЖК — повышенный ранг вызова
Архитектура Алматы
Испанский фотограф показал истинное лицо архитектуры Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления