Курс доллара снова вырос – на 3,56 тенге
Фото: pixabay
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 447,31 тенге, поднявшись на 3,56 тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс китайского юаня немного вырос, до 66,91 тенге (+0,61).
По итогам вчерашних торгов средневзвешенный курс российского рубля остановился на отметке 7,90 тенге, средневзвешенный курс евро составил 470,53 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 448-453 тенге, евро – по 472-478 тенге, российские рубли – по 7,1-7,5 тенге.
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