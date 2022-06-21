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Райан Гиггз завершил свою работу в сборной Уэльса по футболу

Футбол Суд Фото: Instagram/ryangiggs_11
Наставник футбольной сборной Уэльса Райан Гиггз официально объявил о своем уходе с тренерского поста команды. Причина — судебные дела в отношении Гиггза со стороны его бывшей подруги, сообщает Zakon.kz.

Об уходе Гиггза с должности также сообщили на сайте Федерации футбола Уэльса, передает faw.cymru. 48-летний специалист отошел от руководства сборной еще в ноябре 2020 года. Тогда его обвинили в нанесении телесных повреждений бывшей девушке.

Экс-наставник сборной Уэльса все обвинения в свой адрес отвергает. Увольнение он объясняет желанием предоставить сборной возможность готовиться к Чемпионату мира 2022 года без излишнего внимания.

Для меня было честью и привилегией руководить сборной своей страны, но единственным правильным является то, что Футбольная ассоциация Уэльса, тренерский штаб и футболисты будут готовиться к турниру с какой-то ясностью, без спекуляций относительно главного тренера.Тренер Райан Гиггз

5 июня сборная Уэльса, обыграв Украину — 1:0, получила путевку на Чемпионат мира – 2022 в Катар, впервые с 1958 года. Она выступит в одной группе с командами Англии, США и Ирана.

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Куандык Шынасилов
Великобритания
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