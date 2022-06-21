Опубликован прогноз погоды в Казахстане на 22 июня

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 22 июня: в стране ожидаются сильные дожди, гроза, усиление ветра, град, шквал и пыльная буря, передает Zakon.kz.

Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивая погода: пройдут дожди с грозами, днем на юго-востоке страны – сильный дождь. По республике ожидаются усиление ветра, гроза, град, шквал, на севере, юго-западе – пыльная буря. РГП «Казгидромет»

В Акмолинской области синоптики прогнозируют грозу, ночью на севере – усиление ветра, в центре – порывы 15-20 м/с, днем на большей части – 15-20 м/с, на севере – порывы 25 м/с, днем на севере, юге – пыльная буря.

В горных районах Алматинской области днем ожидается гроза, усиление ветра на юге, востоке и в горных районах – 15-20 м/с, порывы 25 м/с.

Днем в горах Туркестанской области – гроза, шквал, при грозе – усиление ветра до 15-20 м/с.

На северо-востоке Западно-Казахстанской области – гроза, град, шквал, днем на северо-востоке – усиление ветра до 15-20 м/с.

Днем на западе, севере, в центре Атырауской области – гроза, днем на западе – усиление ветра до 15-20 м/с.

На севере, юге, в центре Мангистауской области – усиление ветра до 15-20 м/с, пыльная буря.

Днем на севере, востоке, в центре Актюбинской области – гроза, на севере – усиление ветра до 18 м/с.

На западе, севере, востоке Костанайской области – гроза, град, шквал, усиление ветра до 15-20 м/с, порывы 25 м/с.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области – гроза, град, шквал, усиление ветра до 15-20 м/с, днем на большей части – порывы 23-28 м/с.

Ночью на севере, западе, востоке Павлодарской области – гроза, при грозе – усиление ветра до 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке Карагандинской области – усиление ветра до 15-20 м/с.

Днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области – гроза, усиление ветра до 15-20 м/с.

Днем на юге, в горных районах Жамбылской области – гроза, град, шквал, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах – усиление ветра до 15-20 м/с.

Также синоптики сообщили, что: сильная жара ожидается днем в Кызылординской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Атырауской областях, на севере, востоке Алматинской области, на юге Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей;

чрезвычайная пожарная опасность сохраняется на большей части Кызылординской области, на западе Восточно-Казахстанской, Алматинской, Атырауской областей, на юге, востоке Актюбинской и Карагандинской областей, на юго-востоке Туркестанской, Жамбылской областей.

Новость по теме Ожидается небольшой спад жары – прогноз погоды в Казахстане на 21-23 июня

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Алматы на ближайшие трое суток: в южной столице с 22 по 24 июня ожидаются сильные дожди, гроза и усиление ветра.