Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Храбрая продавщица шваброй прогнала грабителя в Текели

грабитель видео швабра магазин Фото: pexels
Мужественный поступок работницы магазина попал в объектив камеры видеонаблюдения. Курьезный случай произошел 19 июня в одном из магазинов города Текели Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, как мужчина в маске ворвался в магазин и, угрожая медицинским скальпелем, потребовал дневную выручку. Грабитель пнул витрину и повредил кассовый аппарат.

У кассы оказались две дочери владелицы магазина, которых 36-летняя продавщица попросила подежурить, пока она помоет полы. Услышав крики, женщина поспешила на помощь и огрела грабителя шваброй по спине. Мужчина, встретив яростный отпор, тут же сбежал с места происшествия.Пресс-служба ДП Алматинской области

В областном ДП отметили, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого.

Им оказался безработный 48-летний местный житель.

В своих показаниях мужчина пояснил, что решился на преступление якобы из-за финансовых трудностей. Скальпель, обнаруженный на месте происшествия, а также использованная подозреваемым маска изъяты и приобщены к материалам уголовного дела. По факту возбуждено уголовное расследование, предусмотренное ст. 24, ч. 3; 191, ч. 1 УК РК «Покушение на грабеж». Ущерб от разбитой витрины владелица магазина оценила в 100 тыс. тенге.Пресс-служба ДП Алматинской области
Анастасия Московчук
Алматинская область
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астропрогноз, знаки зодиака, неделя
Опубликован астропрогноз на неделю для представителей всех знаков зодиака
узбекистанец, свадьба, невеста, удар, наказание, избежание
Я не сдержался – узбекистанец, ударивший невесту на свадьбе, о своем поступке
министр просвещения РК
Вода по 350 тенге – Аймагамбетов поручил снизить цены в школьных столовых
летнее солнцестояние, знаки зодиака, жизнь, изменения
Летнее солнцестояние – 2022: как изменится жизнь представителей всех знаков зодиака
беспорядки Дикий Арман Генпрокуратура
Генпрокуратура о январских событиях: Особая роль была у Дикого Армана
Изменения маршрута автобуса
Схема движения одного из автобусных маршрутов в Алматы изменится
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Петербургский международный экономический форум
Токаев высказал претензию депутатам РФ за некорректные высказывания
пожар в Алматы
В Алматы загорелся строящийся ЖК — повышенный ранг вызова
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления