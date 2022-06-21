Храбрая продавщица шваброй прогнала грабителя в Текели
Фото: pexels
Мужественный поступок работницы магазина попал в объектив камеры видеонаблюдения. Курьезный случай произошел 19 июня в одном из магазинов города Текели Алматинской области, сообщает Zakon.kz.
На кадрах видно, как мужчина в маске ворвался в магазин и, угрожая медицинским скальпелем, потребовал дневную выручку. Грабитель пнул витрину и повредил кассовый аппарат.
У кассы оказались две дочери владелицы магазина, которых 36-летняя продавщица попросила подежурить, пока она помоет полы. Услышав крики, женщина поспешила на помощь и огрела грабителя шваброй по спине. Мужчина, встретив яростный отпор, тут же сбежал с места происшествия.Пресс-служба ДП Алматинской области
В областном ДП отметили, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого.
Им оказался безработный 48-летний местный житель.
В своих показаниях мужчина пояснил, что решился на преступление якобы из-за финансовых трудностей. Скальпель, обнаруженный на месте происшествия, а также использованная подозреваемым маска изъяты и приобщены к материалам уголовного дела. По факту возбуждено уголовное расследование, предусмотренное ст. 24, ч. 3; 191, ч. 1 УК РК «Покушение на грабеж». Ущерб от разбитой витрины владелица магазина оценила в 100 тыс. тенге.Пресс-служба ДП Алматинской области
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