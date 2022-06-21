Храбрая продавщица шваброй прогнала грабителя в Текели

Мужественный поступок работницы магазина попал в объектив камеры видеонаблюдения. Курьезный случай произошел 19 июня в одном из магазинов города Текели Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, как мужчина в маске ворвался в магазин и, угрожая медицинским скальпелем, потребовал дневную выручку. Грабитель пнул витрину и повредил кассовый аппарат.

У кассы оказались две дочери владелицы магазина, которых 36-летняя продавщица попросила подежурить, пока она помоет полы. Услышав крики, женщина поспешила на помощь и огрела грабителя шваброй по спине. Мужчина, встретив яростный отпор, тут же сбежал с места происшествия. Пресс-служба ДП Алматинской области

В областном ДП отметили, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого.

Им оказался безработный 48-летний местный житель.