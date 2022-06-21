Краденое в январе ружье мародер замуровал в стене — полиция Алматы

Фото: ДП города Алматы

23-летнего жителя Алматинской области задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В его доме оперативники нашли гладкоствольное ружье марки FAIR, замурованное в стену. Оно было похищено в январе этого года в одном из оружейных магазинов города, передает Zakon.kz.

Новость по теме Боеприпасы и винтовка: какое оружие изъяли у задержанных в Шымкенте Установлено, что гражданин Ж. в январе этого года обворовал не только оружейный магазин, но торговую точку по продаже сотовых телефонов. Ружье найдено в доме задержанного. Он спрятал его в стене. Начальник Управления полиции Алмалинского района полковник полиции Есен Искаков По факту начато досудебное расследование по ст. 291, ч.1 УК РК. В отношении подозреваемого судом избрано содержание под стражей.