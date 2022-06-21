Королева красоты из Бразилии умерла после операции по удалению миндалин

Полуфиналистка конкурса «Мисс Бразилия» 2018 года провела два месяца в коме после несложной операции на миндалинах и умерла в 27 лет, сообщает Zakon.kz.

Глейси Коррейя из города Макаэ, штат Рио-де-Жанейро, скончалась вечером в понедельник, 20 июня, сообщает Daily Mirror.

Победительница нескольких региональных конкурсов красоты попала в реанимацию 4 апреля – после того, как у нее началось массивное кровотечение и случилась остановка сердца. За пять дней до этого женщине сделали плановую операцию по удалению миндалин.

Как рассказал изданию священник Лидиан Алвес Оливейра, знакомый с семьей покойной, следующие два с половиной месяца Коррейя находилась в коме «без признаков неврологической активности мозга».

Как написал на своей странице в социальных сетях пастор Жак Абреу, также близкий к семье королевы красоты из Макаэ, ее родственники считают, что причиной послеоперационных осложнений у женщины стала халатность врачей.

Заняв 11-е место в национальном конкурсе в 2018 году, Глейси Коррейя посвятила себя работе мастером перманентного макияжа. В социальных сетях на нее было подписано более 50 тыс. человек.