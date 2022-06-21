Токаев: Даже во времена Холодной войны ООН была более сплоченной

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в специальной панельной сессии In Conversation with President Tokayev в Катаре. Модератором мероприятия выступил ведущий Bloomberg Television Манус Крэнни, передает Zakon.kz.

Как сообщает Акорда, в ходе открытой и откровенной дискуссии, прошедшей в формате вопросов и ответов, глава государства ответил на ряд вопросов, касающихся насущных вызовов в международной политике, в особенности в контексте происходящих геополитических потрясений в Европе.

Фото: akorda.kz

Отвечая на вопрос по поводу перспектив разрешения российско-украинского конфликта мирным путем, лидер Казахстана подчеркнул важность продолжения переговорного процесса. По мнению Касым-Жомарта Токаева, для решения этого конфликта необходима добрая воля каждой из сторон. При этом он указал на разногласия в международном сообществе и слабость Совета Безопасности ООН в урегулировании данного вопроса.

Никогда ранее ООН не оказывалась в такой неприятной ситуации. Даже во времена Холодной войны ООН была гораздо более сплоченной. Я весьма обеспокоен тем, что будет происходить с ООН в будущем. При этом я твердо верю в многосторонность и твердо убежден, что международное сообщество должно быть более сплоченным и показывать солидарность, и конечно же, оказать положительное влияние на оба государства, чтобы они могли прийти к миру, – заявил глава государства.

Фото: akorda.kz

Наряду с этим президент дал исчерпывающие ответы на вопросы модератора по поводу экономических последствий, с которыми может столкнуться Казахстан в условиях беспрецедентной санкционной политики в отношении России.

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В ходе откровенной беседы речь также шла о глобальных вызовах, связанных с текущей ситуацией на мировом энергетическом рынке и проблемами международной торговли.

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Ранее сообщалось, что Токаев принял участие в церемонии открытия второго Катарского экономического форума на тему «Выравнивание темпов восстановления глобальной экономики».