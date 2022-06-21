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Экоактивистке Салтанат Ташимовой сократили срок административного ареста

экоактивистка Фото: Facebook/Салтанат Ташимова
Активистка и блогер была привлечена к административной ответственности за участие в несанкционированном митинге, сообщает Zakon.kz.
Друзья, я на свободе. Спасибо всем, кто меня поддерживал. Мы победили. Мне просто не верится, что меня выпустили, честно говоря. То, что мне снизили срок пребывания в спецприемнике, – полностью заслуга адвоката.Салтанат Ташимова

Инцидент произошел 9 апреля в сквере «Минина». Алматинцы пригласили Ташимову поднять вопрос уплотняющей застройки жилого массива. Специализированный межрайонный суд приговорил активистку к административному аресту сроком на 15 суток.

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Елена Беляева
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