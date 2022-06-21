Экоактивистке Салтанат Ташимовой сократили срок административного ареста

Фото: Facebook/Салтанат Ташимова

Активистка и блогер была привлечена к административной ответственности за участие в несанкционированном митинге, сообщает Zakon.kz.

Друзья, я на свободе. Спасибо всем, кто меня поддерживал. Мы победили. Мне просто не верится, что меня выпустили, честно говоря. То, что мне снизили срок пребывания в спецприемнике, – полностью заслуга адвоката. Салтанат Ташимова Инцидент произошел 9 апреля в сквере «Минина». Алматинцы пригласили Ташимову поднять вопрос уплотняющей застройки жилого массива. Специализированный межрайонный суд приговорил активистку к административному аресту сроком на 15 суток. Новость по теме Арест активистки Салтанат Ташимовой прокомментировал аким Алматы