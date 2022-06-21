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Жители Земли 24 июня смогут наблюдать парад пяти планет

астрономы Фото: pexels
Экскурсовод Национального центра космических исследований и технологий Светлана Мошкина рассказала корреспонденту Zakon.kz, когда казахстанцы смогут наблюдать красивое космическое явление.

Как правило, парад планет представляет собой астрономическое явление, когда определенное количество планет выстраивается в одну небесную шеренгу.

В данном случае в одну линию выстроятся Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн и, возможно, Уран.

Кстати, самую последнюю планету Солнечной системы — Уран – можно будет увидеть при условии идеальных погодных условий.

Отметим, что Уран и Нептун невозможно рассмотреть без телескопа.

Сейчас действительно на небе можно будет увидеть несколько планет: Сатурн, Юпитер, под утро появляется Венера и Марс. Единственное, что все планеты видны во второй половине ночи. Например, в 02:00 виден Сатурн, ближе к 03:00 заметен яркий Юпитер, ближе к 04:00 появляются Марс и Венера. Плюс ко всему, на небе можно застать убывающую Луну.Экскурсовод Светлана Мошкина

Примечательно, что планеты выстроятся в ряд именно в том порядке, в котором они расположены на небе, от Меркурия до Сатурна слева направо (с востока на юг).

Подобный парад планет повторится только в 2040 году.

Осуществить наблюдение можно вооружившись биноклем или телескопом. Для более точного наблюдения можно использовать специальные астрономические приложения. А также нужно запастись терпением и бодрящими напитками, потому что придется караулить это космическое событие с глубокой ночи до раннего утра, – советуют астрономы.

По словам Мошкиной, те же самые планеты можно будет увидеть на вечернем небе через несколько месяцев.

С августа начинается вечерняя видимость Сатурна, в сентябре вечером можно наблюдать Юпитер. Марс появится уже в ноябре-декабре. Венеру можно наблюдать лишь в утренние часы, – поясняет специалист.

Последний раз парад из пяти планет наблюдали в 2004 году.

В зависимости от количества участвующих планет бывают:

  1. мини-парад планет – три планеты;

  2. малый парад планет – четыре планеты;

  3. большой парад планет – пять или шесть планет;

  4. великий парад планет – все восемь планет Солнечной системы (иногда вместе с Плутоном).

Мини-парады планет происходят довольно часто, по несколько раз в год.

Анастасия Беньяминова
Интересное Казахстан
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