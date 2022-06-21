Жители Земли 24 июня смогут наблюдать парад пяти планет
Как правило, парад планет представляет собой астрономическое явление, когда определенное количество планет выстраивается в одну небесную шеренгу.
В данном случае в одну линию выстроятся Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн и, возможно, Уран.
Кстати, самую последнюю планету Солнечной системы — Уран – можно будет увидеть при условии идеальных погодных условий.
Отметим, что Уран и Нептун невозможно рассмотреть без телескопа.
Сейчас действительно на небе можно будет увидеть несколько планет: Сатурн, Юпитер, под утро появляется Венера и Марс. Единственное, что все планеты видны во второй половине ночи. Например, в 02:00 виден Сатурн, ближе к 03:00 заметен яркий Юпитер, ближе к 04:00 появляются Марс и Венера. Плюс ко всему, на небе можно застать убывающую Луну.Экскурсовод Светлана Мошкина
Примечательно, что планеты выстроятся в ряд именно в том порядке, в котором они расположены на небе, от Меркурия до Сатурна слева направо (с востока на юг).
Подобный парад планет повторится только в 2040 году.
Осуществить наблюдение можно вооружившись биноклем или телескопом. Для более точного наблюдения можно использовать специальные астрономические приложения. А также нужно запастись терпением и бодрящими напитками, потому что придется караулить это космическое событие с глубокой ночи до раннего утра, – советуют астрономы.
По словам Мошкиной, те же самые планеты можно будет увидеть на вечернем небе через несколько месяцев.
С августа начинается вечерняя видимость Сатурна, в сентябре вечером можно наблюдать Юпитер. Марс появится уже в ноябре-декабре. Венеру можно наблюдать лишь в утренние часы, – поясняет специалист.
Последний раз парад из пяти планет наблюдали в 2004 году.
В зависимости от количества участвующих планет бывают:
мини-парад планет – три планеты;
малый парад планет – четыре планеты;
большой парад планет – пять или шесть планет;
великий парад планет – все восемь планет Солнечной системы (иногда вместе с Плутоном).
Мини-парады планет происходят довольно часто, по несколько раз в год.