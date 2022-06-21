Новый рекорд поставлен на трассе Nur-Sultan Half Marathon

19 июня в столице прошел первый полумарафон Nur-Sultan Half Marathon, организатором которого выступил корпоративный фонд «Смелость быть первым», передает Zakon.kz.

Старт был дан на территории международной выставки Qazaqstan Live Fest в выставочном центре EXPO. 4 тыс. спортсменов-любителей из 24 стран мира пробежали по самым красивым локациям столицы, среди которых Байтерек, Водно-зеленый бульвар, Ботанический сад и другие.

На старте всех участников поприветствовали вице-министр культуры и спорта РК Серик Жарасбаев и заместитель акима города Нур-Султана Ерлан Бекмурзаев. Напутственные слова сказали директор Национального научного кардиохирургического «Центра Сердца» Татьяна Иванова-Разумова и директор гонки Салтанат Казыбаева.

Фото: Константин Чалабов

Отметим, что трассу официально сертифицировала Ассоциация международных марафонов и пробегов, что делает мероприятие большим международным стартом. Прямая трансляция полумарафона впервые проходила в эфире телеканала QazSport.

В 07:40 первыми стартовали участники на 10 км, представители скандинавской ходьбы и участники на колясках.

Фото: Константин Чалабов

В 08:00 стартовали полумарафонцы. Победителем на 21 км среди мужчин стал Ринас Ахмадеев. Его финишное время – 1 час 2 минуты 54 секунды. Это новый абсолютный рекорд трассы Nur-Sultan Half Marathon на 21,1 км. Среди женщин самой быстрой стала Евгения Прокофьева, которая пробежала за 1 час 14 минут 15 секунд.

Лидеры в абсолютном зачете на 21 км разделили между собой денежный призовой фонд: за первое место победители получили по 450 тыс. тенге, за второе – 400 тыс. тенге, за третье – 350 тыс. тенге. Победителям в возрастных категориях (10 км и 21,1 км) вручили призы от партнеров.

Сегодня на старт вышли 4 тыс. человек из 24 стран мира, и мы рады приветствовать каждого в нашей молодой столице на новой трассе. В Нур-Султане за последние годы появилось огромное количество беговых сообществ и клубов, а также инфраструктура для бега, за что отдельная благодарность акимату города, который поддерживает стремление граждан заниматься спортом. Директор КФ «Смелость быть первым» Салтанат Казыбаева

После финиша всех участников ждала большая развлекательная программа на сцене с выступлением музыкальных групп, награждением победителей старта, а также розыгрышами от партнеров полумарафона.

Фото: Константин Чалабов

Организаторами Nur-Sultan Half Marathon выступают: корпоративный фонд «Смелость быть первым», фитнес-клуб World Class Almaty, Научно-образовательный фонд имени академика Ш. Есенова и мультиспортивный youtube-канал #Другой ты при поддержке акимата Нур-Султана.