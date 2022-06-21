Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Новый рекорд поставлен на трассе Nur-Sultan Half Marathon

спорт Фото: Константин Чалабов
19 июня в столице прошел первый полумарафон Nur-Sultan Half Marathon, организатором которого выступил корпоративный фонд «Смелость быть первым», передает Zakon.kz.

Старт был дан на территории международной выставки Qazaqstan Live Fest в выставочном центре EXPO. 4 тыс. спортсменов-любителей из 24 стран мира пробежали по самым красивым локациям столицы, среди которых Байтерек, Водно-зеленый бульвар, Ботанический сад и другие.

На старте всех участников поприветствовали вице-министр культуры и спорта РК Серик Жарасбаев и заместитель акима города Нур-Султана Ерлан Бекмурзаев. Напутственные слова сказали директор Национального научного кардиохирургического «Центра Сердца» Татьяна Иванова-Разумова и директор гонки Салтанат Казыбаева.

спорт

Фото: Константин Чалабов

Отметим, что трассу официально сертифицировала Ассоциация международных марафонов и пробегов, что делает мероприятие большим международным стартом. Прямая трансляция полумарафона впервые проходила в эфире телеканала QazSport.

В 07:40 первыми стартовали участники на 10 км, представители скандинавской ходьбы и участники на колясках.

спорт

Фото: Константин Чалабов

В 08:00 стартовали полумарафонцы. Победителем на 21 км среди мужчин стал Ринас Ахмадеев. Его финишное время – 1 час 2 минуты 54 секунды. Это новый абсолютный рекорд трассы Nur-Sultan Half Marathon на 21,1 км. Среди женщин самой быстрой стала Евгения Прокофьева, которая пробежала за 1 час 14 минут 15 секунд.

Лидеры в абсолютном зачете на 21 км разделили между собой денежный призовой фонд: за первое место победители получили по 450 тыс. тенге, за второе – 400 тыс. тенге, за третье – 350 тыс. тенге. Победителям в возрастных категориях (10 км и 21,1 км) вручили призы от партнеров.

Сегодня на старт вышли 4 тыс. человек из 24 стран мира, и мы рады приветствовать каждого в нашей молодой столице на новой трассе. В Нур-Султане за последние годы появилось огромное количество беговых сообществ и клубов, а также инфраструктура для бега, за что отдельная благодарность акимату города, который поддерживает стремление граждан заниматься спортом. Директор КФ «Смелость быть первым» Салтанат Казыбаева

После финиша всех участников ждала большая развлекательная программа на сцене с выступлением музыкальных групп, награждением победителей старта, а также розыгрышами от партнеров полумарафона.

забег

Фото: Константин Чалабов

Организаторами Nur-Sultan Half Marathon выступают: корпоративный фонд «Смелость быть первым», фитнес-клуб World Class Almaty, Научно-образовательный фонд имени академика Ш. Есенова и мультиспортивный youtube-канал #Другой ты при поддержке акимата Нур-Султана.

Елена Беляева
Нур-Султан
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астропрогноз, знаки зодиака, неделя
Опубликован астропрогноз на неделю для представителей всех знаков зодиака
прогноз погоды в Алматы на трое суток, Казгидромет
Сильные дожди ожидаются в Алматы – погода на ближайшие трое суток
узбекистанец, свадьба, невеста, удар, наказание, избежание
Я не сдержался – узбекистанец, ударивший невесту на свадьбе, о своем поступке
летнее солнцестояние, знаки зодиака, жизнь, изменения
Летнее солнцестояние – 2022: как изменится жизнь представителей всех знаков зодиака
министр просвещения РК
Вода по 350 тенге – Аймагамбетов поручил снизить цены в школьных столовых
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Петербургский международный экономический форум
Токаев высказал претензию депутатам РФ за некорректные высказывания
беспорядки Дикий Арман Генпрокуратура
Генпрокуратура о январских событиях: Особая роль была у Дикого Армана
Изменения маршрута автобуса
Схема движения одного из автобусных маршрутов в Алматы изменится
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления