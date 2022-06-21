Испанский граф застрелил двух человек и покончил с собой в Мадриде

Сотрудники полиции рассказали о том, что у 53-летнего аристократа Фернандо Гонсалес де Кастехон, носившего при жизни титулы граф Атарес и маркиз де Периха, не было разрешения на оружие, передает Zakon.kz.

Как пишет агентство EFE, трагедия произошла 20 июня. Жертвами мужчины стали две его приятельницы, одна из которых много лет встречалась с маркизом и родила ему дочь. В 2018 году погибшая подала на титулованного возлюбленного в суд, обвинив его в жестоком обращении. Несмотря на то что тогда испанца задержали, роман на этом не закончился.

В квартире Кастехона полицейские нашли коллекцию короткоствольного оружия, включающую, в том числе, запрещенный на территории страны пистолет с глушителем. Кроме того, в квартире был найден военный мундир и крест со свастикой.

Отмечается, что при жизни агрессор слыл беспокойным и эксцентричным соседом. В 2021 году он устраивал стрельбу в публичных местах и закатывал скандалы, а также однажды пообещал пристрелить собаку из-за ее лая.

Свои титулы погибший унаследовал в 2012 году от своего двоюродного деда. Кроме них родственник оставил ему внушительное состояние.