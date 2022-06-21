Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Испанский граф застрелил двух человек и покончил с собой в Мадриде

авто Фото: pixabay
Сотрудники полиции рассказали о том, что у 53-летнего аристократа Фернандо Гонсалес де Кастехон, носившего при жизни титулы граф Атарес и маркиз де Периха, не было разрешения на оружие, передает Zakon.kz.

Как пишет агентство EFE, трагедия произошла 20 июня. Жертвами мужчины стали две его приятельницы, одна из которых много лет встречалась с маркизом и родила ему дочь. В 2018 году погибшая подала на титулованного возлюбленного в суд, обвинив его в жестоком обращении. Несмотря на то что тогда испанца задержали, роман на этом не закончился.

В квартире Кастехона полицейские нашли коллекцию короткоствольного оружия, включающую, в том числе, запрещенный на территории страны пистолет с глушителем. Кроме того, в квартире был найден военный мундир и крест со свастикой.

Отмечается, что при жизни агрессор слыл беспокойным и эксцентричным соседом. В 2021 году он устраивал стрельбу в публичных местах и закатывал скандалы, а также однажды пообещал пристрелить собаку из-за ее лая.

Свои титулы погибший унаследовал в 2012 году от своего двоюродного деда. Кроме них родственник оставил ему внушительное состояние.

Елена Беляева
Испания
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астропрогноз, знаки зодиака, неделя
Опубликован астропрогноз на неделю для представителей всех знаков зодиака
прогноз погоды в Алматы на трое суток, Казгидромет
Сильные дожди ожидаются в Алматы – погода на ближайшие трое суток
узбекистанец, свадьба, невеста, удар, наказание, избежание
Я не сдержался – узбекистанец, ударивший невесту на свадьбе, о своем поступке
летнее солнцестояние, знаки зодиака, жизнь, изменения
Летнее солнцестояние – 2022: как изменится жизнь представителей всех знаков зодиака
министр просвещения РК
Вода по 350 тенге – Аймагамбетов поручил снизить цены в школьных столовых
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Петербургский международный экономический форум
Токаев высказал претензию депутатам РФ за некорректные высказывания
беспорядки Дикий Арман Генпрокуратура
Генпрокуратура о январских событиях: Особая роль была у Дикого Армана
Изменения маршрута автобуса
Схема движения одного из автобусных маршрутов в Алматы изменится
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления