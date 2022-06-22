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Жители Нигерии столкнулись с нехваткой топлива

топливо Фото: Zakon.kz
На заправочных станциях в самом густонаселенном штате Нигерии - Лагосе автомобилисты вынуждены стоять часами, чтобы заправить бак, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, многие АЗС закрылись в стране из-за убыточности. Власти регулируют ввоз бензина и дизеля, а также субсидируют цены на топливо на внутреннем рынке.

Сообщается, что ранее Независимая ассоциация продавцов топлива Нигерии, координирующая розничные цены на топливо, объявила о повышении минимальной цены литра бензина до 165 найра (около 180 тенге). Через пару дней в Лагосе и ряде других штатов выросли цены за проезд на общественном транспорте.

Нигерия является крупнейшим производителем нефти в Африке южнее Сахары. Однако в стране недостаточно нефтеперерабатывающих мощностей для удовлетворения местного спроса. Нигерия занимает 17 позицию в мире по объемам импорта бензина, дизеля и других товаров глубокой переработки нефти. 

Елена Беляева
Нигерия
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