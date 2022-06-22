Григорий Ломакин в дуэте выбил из борьбы фаворитов турнира в Милане

Казахстанец вместе с украинцем Владиславом Манафовым в парном разряде турнира серии Челленджер в Италии встретились с первой парой соревнований, Натаниэль Лэммонс/Джексон Уитроу из США, передает Zakon.kz.

Казахстанско-украинский тандем в первом сете довели дело до тай-брейка, где в плотной борьбе уступили - 6:7 (12:14).

Во второй партии американцы за счет одного успешно реализованного брейка выиграли сет - 6:4.

На супер тай-брейка Ломакин и Манафов проигрывали со счетом 2:7. Однако, Григорию и Владиславу невероятным образом удается совершить камбэк и вырвать победу – 10:8.

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Отмечается, что американский дуэт в начале 2021 года в Нур-Султане на турнире ATP Forte Challenger 125 стали чемпионами парного разряда.

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