Об издевательствах над павлодарцами с инвалидностью рассказали прокуроры

Сразу в нескольких медико-социальных учреждениях кормили постояльцев чем попало. Прокуроры направили чиновникам 45 актов надзора, сообщает Zakon.kz.

Факты выявили во время проверки работы местных исполнительных органов. Выяснилось, что социальные услуги и спецсредства недополучили свыше тысячи жителей региона с инвалидностью, сообщает телеканал «Астана».

Незаконно потрачены и похищены 13 миллионов бюджетных средств, предназначенных на обслуживание граждан с особыми потребностями.

В одном из медико-социальных учреждений нами выявлены факты жестокого обращения с опекаемыми. Так, в ходе проверки были изъяты жесткие диски с видеокамер, и там мы обнаружили, что санитар жестоко обращается, фактически выкручивает руки опекаемому – права инвалидов нашего региона нарушаются, причем повсеместно. Начальник Управления по защите общественных интересов прокуратуры области Асхат Кокумбев

Сразу в нескольких медико-социальных учреждениях кормили постояльцев чем попало. Прокуроры направили чиновникам 45 актов надзора.

Сообщается, что виновных ожидают административные и уголовные наказания.