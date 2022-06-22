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Саранча угрожает посевам в Актюбинской области

нашествие саранчи в Казахстане Фото: pixabay
Минсельхоз Казахстана ранее провел совместное мероприятие со специалистами приграничных регионов Китая, России и Узбекистана, чтобы предотвратить перелет всех вредных насекомых, сообщает Zakon.kz.

В Минсельхозе сделали прогноз для актюбинских аграриев – есть вероятность нашествия итальянской саранчи. Больше всего пострадать от нее могут посевы в Айтекебийском районе. Туда направили специалистов, чтобы минимизировать потери от прожорливых насекомых, сообщает КТК.

Самая большая опасность – в Актюбинской области. Все наше внимание – на этом регионе. Провели там собрание штаба, проверили готовность техники. По республике мы обрабатываем 760 тысяч гектаров полей от итальянского пруса. А только в одном Айтекебийском районе – на 211 тысячах гектаров, большая работа предстоит. Председатель Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК Алмабек Марс

Риски сохраняются и на всей территории страны, даже несмотря на то, что площадь распространения саранчи удалось снизить почти в два раза. Если еще четыре года назад насекомые комфортно чувствовали себя на 2 млн гектарах полей, то после обработки они остаются на 970 тысячах.

А всего в перечне особо опасных вредителей сейчас 12 видов. Среди них –колорадский жук, капустная моль и луговой мотылек.

На истребление вредителей направят 2 млрд тенге. В ведомстве также заявили, что провели совместное мероприятие со специалистами приграничных регионов Китая, России и Узбекистана, чтобы предотвратить перелет всех вредных насекомых.

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Данияр Кунафин
МСХ РК Акмолинская область
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