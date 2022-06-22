Частный самолет Неймара совершил аварийную посадку в Бразилии

Самолет форварда сборной Бразилии Неймара совершил аварийную посадку в Бразилии из-за технических проблем. Никто не пострадал, сообщает Zakon.kz.

Форвард вылетел из Барбадоса в Сан-Паулу, передает ESPN. В результате самолет приземлился в Боа-Висте, столице бразильского штата Рорайма.

Из-за небольшой проблемы со стеклоочистителем самолета NR Sports, на котором летели Неймар-младший, его сестра Рафаэлла Сантос и подруга футболиста Бруна Бьянкарди, пилот решил в качестве меры предосторожности совершить раннюю посадку в Боа-Висте, чтобы решить проблему. Мы хотели бы сказать, что все пассажиры в порядке. Заявление агенства Неймара

Футболист в свою очередь поблагодарил фанатов за сообщения поддержки.

Avião do Neymar, que estava vindo dos EUA, precisou fazer um pouso de emergência em Boa Vista, após sofrer uma avaria no pára-brisa.

Muito solícito, o craque da Seleção Brasileira tirou fotos com alguns funcionários do aeroporto. pic.twitter.com/U46ySxAWBO June 21, 2022

Игрок сборной Бразилии находился в отпуске. Самолет, стоимость которого оценивается в 17 миллионов евро, проходит ремонт перед полетом в Сан-Паулу.

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