Обнаружена крупная наркоплантация в Кызылординской области

В степи Шиелийского района Кызылординской области среди саксаулов выявлен крупный наркопосев (1665 кустов конопли), сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МВД РК, задержан житель областного центра по подозрению в культивировании наркотических растений в крупном размере.

Кроме того, в ходе личного досмотра у задержанного изъято наркотическое вещество.

Подозреваемый, как добавили в ведомстве, водворен в изолятор временного содержания Шиелийского районного отдела полиции.