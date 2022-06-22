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Обнаружена крупная наркоплантация в Кызылординской области

наркоплантация задержание МВД Фото: pexels
В степи Шиелийского района Кызылординской области среди саксаулов выявлен крупный наркопосев (1665 кустов конопли), сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МВД РК, задержан житель областного центра по подозрению в культивировании наркотических растений в крупном размере.

Кроме того, в ходе личного досмотра у задержанного изъято наркотическое вещество.

Подозреваемый, как добавили в ведомстве, водворен в изолятор временного содержания Шиелийского районного отдела полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 296 («Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта, их аналогами в крупном размере») и по части 2 статьи 300 Уголовного кодекса РК («Незаконное культивирование запрещенных к выращиванию растений, содержащих наркотические вещества, в крупном размере»).Пресс-служба МВД РК
Анастасия Московчук
МВД РК Кызылординская область
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